Балаге назвал «фэйковыми новостями» переговоры Месси и «Аль-Ахли». Журналист считает, что аргентинец продлит контракт с «Интер Майами» и сыграет на ЧМ-2026

Гильем Балаге опроверг переговоры «Аль-Ахли» и Лионеля Месси.

Ранее появились данные о том, что «Аль-Ахли » намерен подписать нападающего и несколько недель пытается убедить его перейти в саудовский клуб.

Журналист Гильем Балаге назвал данную информацию «фэйковыми новостями».

Репортер отметил, что футболист ведет переговоры о новом контракте с «Интер Майами». Балаге добавил, что, по его мнению, Месси продлит договор с клубом и сыграет на ЧМ-2026.

Сообщалось , что «Интер Майами» уверен в продлении контракта с аргентинским форвардом.

В этом сезоне Лионель Месси забил 12 голов и сделал 6 передач в 14 матчах чемпионата МЛС .