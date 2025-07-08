Балаге назвал «фэйковыми новостями» переговоры Месси и «Аль-Ахли». Журналист считает, что аргентинец продлит контракт с «Интер Майами» и сыграет на ЧМ-2026
Гильем Балаге опроверг переговоры «Аль-Ахли» и Лионеля Месси.
Ранее появились данные о том, что «Аль-Ахли» намерен подписать нападающего и несколько недель пытается убедить его перейти в саудовский клуб.
Журналист Гильем Балаге назвал данную информацию «фэйковыми новостями».
Репортер отметил, что футболист ведет переговоры о новом контракте с «Интер Майами». Балаге добавил, что, по его мнению, Месси продлит договор с клубом и сыграет на ЧМ-2026.
Сообщалось, что «Интер Майами» уверен в продлении контракта с аргентинским форвардом.
В этом сезоне Лионель Месси забил 12 голов и сделал 6 передач в 14 матчах чемпионата МЛС.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Гильема Балаге
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