РФС контактировал с Бахрейном насчет товарищеского матча в сентябре 2026-го
РФС планирует организовать матч с Бахрейном в 2026 году.
Как сообщает Sport24, Российский футбольный союз на прошлой неделе вышел на контакт с Ассоциацией футбола Бахрейна с предложением провести товарищеский матч национальных сборных в сентябре следующего года.
Окончательное решение пока не принято – главный тренер Бахрейна рассматривает несколько вариантов и еще не определился с выбором.
Россия провела четыре товарищеских матча в этом году. Команда тренера Валерия Карпина обыграла Гренаду (5:0), Замбию (5:0) и Беларусь (4:1) и сыграла вничью с Нигерией (1:1).
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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