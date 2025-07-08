РФС контактировал с Бахрейном насчет товарищеского матча в сентябре 2026-го

РФС планирует организовать матч с Бахрейном в 2026 году.

Как сообщает Sport24, Российский футбольный союз на прошлой неделе вышел на контакт с Ассоциацией футбола Бахрейна с предложением провести товарищеский матч национальных сборных в сентябре следующего года.

Окончательное решение пока не принято – главный тренер Бахрейна рассматривает несколько вариантов и еще не определился с выбором.

Россия провела четыре товарищеских матча в этом году. Команда тренера Валерия Карпина обыграла Гренаду (5:0), Замбию (5:0) и Беларусь (4:1) и сыграла вничью с Нигерией (1:1).