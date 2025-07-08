Тренер «Зенита» Оливейра о Жерсоне: «Не обладает такой техникой, как Клаудиньо, но крепче в единоборствах, в движении. Может сыграть на любой позиции в центре»

Вильям Оливейра рассказал об игровых качествах новичка «Зенита» Жерсона.

Петербургский клуб купил хавбека у «Фламенго» за 25 млн евро.

— Пока игрока нет в расположении клуба — это не наш игрок.

— Вы видели его в чемпионате Бразилии?

— Конечно. Я достаточно много смотрю чемпионат Бразилии. Знаю, что это хороший игрок.

Он не обладает такой техникой, как Клаудиньо . Но он более крепкий игрок в единоборствах, в движении. И обладает неплохой скоростью. Может сыграть на любой позиции в центре, — сказал ассистент тренера «Зенита ».