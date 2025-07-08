Тренер «Зенита» Оливейра о Жерсоне: «Не обладает такой техникой, как Клаудиньо, но крепче в единоборствах, в движении. Может сыграть на любой позиции в центре»
Вильям Оливейра рассказал об игровых качествах новичка «Зенита» Жерсона.
Петербургский клуб купил хавбека у «Фламенго» за 25 млн евро.
— Пока игрока нет в расположении клуба — это не наш игрок.
— Вы видели его в чемпионате Бразилии?
— Конечно. Я достаточно много смотрю чемпионат Бразилии. Знаю, что это хороший игрок.
Он не обладает такой техникой, как Клаудиньо. Но он более крепкий игрок в единоборствах, в движении. И обладает неплохой скоростью. Может сыграть на любой позиции в центре, — сказал ассистент тренера «Зенита».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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