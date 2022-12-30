Ливерпуль — Лестер: прогноз на матч 30.12.2022, АПЛ

30 декабря, в пятницу, «Ливерпуль» на своем поле примет «Лестер» в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча пройдет на «Энфилде» и начнется в 23:00 по московскому времени.

Рекомендуемые ставки: П1; ТБ 2,5.

Ливерпуль

После чемпионата мира в Катаре постепенно возвращается клубный футбол, и одни из первых возобновили сезон английские клубы. «Ливерпуль» уже успел провести два матча: сначала команда Юргена Клоппа в ⅛ финала Кубка лиги уступила «Манчестер Сити» (2:3) и покинула турнир, а затем «красные» на выезде уверенно переиграли «Астон Виллу» — 3:1.

Победа в Бирмингеме стала для «Ливерпуля» третьей подряд в АПЛ, и команда потихоньку поправляет турнирную ситуацию, в которую угодила в первой части сезона. Команда Клоппа вряд уже является претендентом на чемпионство, и сейчас ее главная задача — попадание в зону Лиги Чемпионов. На данный момент «Ливерпуль» располагается на шестом месте и отстает от четвертого места, дающее право выступить в главном клубном турнире Европы, на четыре очка, имея при этом игру в запасе.

Последний матч с «Астон Виллой» ознаменовался для «Ливерпуля» сразу несколькими важными событиями: во-первых, Эндрю Робертсон сделал 54-ю голевую передачу в АПЛ и стал лучшим ассистентом среди защитников в истории лиги. Во-вторых, свой первый гол за «Ливерпуль» забил Стефан Байчетич — при этом это был всего лишь второй матч 18-летнего игрока в Премьер-лиге.

Также Мохамед Салах доказал, что находится в великолепной форме — египтянин в матче с «Астон Виллой» и сам забил, и отдал голевую передачу Вирджилу ван Дейку. Теперь у Салаха 175 очков по системе «гол+пас» в 195-ти матчах за «Ливерпуль».

Лестер

«Лестер» возобновил сезон неоднозначно — сначала команда Брендана Роджерса разгромила «МК Донс» (3:0) в Кубке лиги и вышла в четвертьфинал, а затем на своем поле с таким же счетом уступила «Ньюкаслу» (своему будущему сопернику в Кубке лиги) в чемпионате.

При этом команда из Лестера с треском провалила первый тайм — уже к 32-й минуте футболисты «Ньюкасла» забили три мяча, а затем уверенно довели дело до победы.

После этого поражения «Лестер» расположился на тринадцатом месте турнирной таблицы и находится всего в четырех очках от зоны вылета.

Команда Роджерса крайне неудачно начала этот сезон, потерпев в первых семи матчах чемпионата шесть поражений. Но перед паузой на мировое первенстве «Лестер» выправил ситуацию, одержав четыре победы в пяти турах и покинув зону вылета. В какой сейчас форме находится команда первые два матча дать ответ не смогли, и теперь «Лестеру» предстоит сложнейший выезд.

Ливерпуль — Лестер: история личных встреч

Несмотря на то, что «Ливерпуль» более классная команда, «Лестер» для него является достаточно неудобным соперником — в после пяти играх команды дважды обменялись победами и один раз сыграли вничью. Ничейный результат был зафиксирован год назад в основное время четвертьфинального матча Кубка лиги — 3:3. Команда Клоппа сумела отыграться со счета 1:3, выиграла в серии пенальти и в итоге взяла трофей.

Отметим, что в Ливерпуле «Лестеру» в последний раз удалось одержать победу аж в 2000 году.

Коэффициенты букмекеров на матч Ливерпуль — Лестер

Букмекерские конторы дают следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Букмекерская контора Победа Ливерпуля Ничья Победа Лестера ТМ 2.5 ТБ 2.5 Лига Ставок 1.38 5.40 7.80 2.45 1.54 Fonbet 1.35 5.30 7.70 2.45 1.55 Winline 1.35 5.20 7.80 2.39 1.51 Pari 1.37 5.60 8.00 2.55 1.55 1хСтавка 1.38 5.40 8.40 2.38 1.53

Скорее всего, «Ливерпуль» одержит свою четвертую подряд победу в чемпионате. Команда Клоппа показала, что достаточно хорошо готова, несмотря на то, что многие игроки травмированы или совсем недавно вернулись из расположения своих сборных. Так что можно брать П1. Также вполне вероятно, что команды пробьют верх и забьют на двоих 3 и более мячей.