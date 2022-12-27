Далглиш – Салаху: «Рад передать эстафету! Фантастическое достижение!» Мо догнал Кенни в списке бомбардиров «Ливерпуля»

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Кенни Далглиш поздравил Мохамеда Салаха с 7-м местом в списке бомбардиров «Ливерпуля».

«Фантастическое достижение Мо Салаха! Было здорово наблюдать за этим голом с трибун!

Впервые я взял своего внука на выездной матч, спасибо, что сделал его незабываемым! Рад передать эстафету, надеюсь, нас ждет еще больший успех!» – написал бывший нападающий «Ливерпуля» в твиттере.

Гол Салаха в матче против «Астон Виллы» в 17-м туре АПЛ (3:1) стал для него 172-м за «Ливерпуль» во всех турнирах. Он вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля», сравнявшись с Кенни Далглишем.

Салах делит с Далглишем 7-е место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля». У Мо на 238 матчей меньше

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4 комментария

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инок
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Салах молодец! Продолжай и дальше забивать голы
за Ливерпуль.
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Красный чай
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Это ещё не предел Мо как минимум на 4 место выйти должен.
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recyjoed
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Ответ Snid
Услышать это от Сэра дорогого стоит.
От Короля!
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Snid
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