Далглиш – Салаху: «Рад передать эстафету! Фантастическое достижение!» Мо догнал Кенни в списке бомбардиров «Ливерпуля»

поздравил Мохамеда Салаха с 7-м местом в списке бомбардиров «Ливерпуля».

«Фантастическое достижение ! Было здорово наблюдать за этим голом с трибун!

Впервые я взял своего внука на выездной матч, спасибо, что сделал его незабываемым! Рад передать эстафету, надеюсь, нас ждет еще больший успех!» – написал бывший нападающий «Ливерпуля» в твиттере.

Гол Салаха в матче против « » в 17-м туре (3:1) стал для него 172-м за « » во всех турнирах. Он вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля», сравнявшись с Кенни Далглишем.

Салах делит с Далглишем 7-е место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля». У Мо на 238 матчей меньше

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