Газзаев о том, когда в последний раз его звали тренировать: «В «Динамо». То ли 2012 год, то ли 2013-й. Поставил условия — не сошлись»

Теги Валерий Газзаев премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев рассказал, когда в последний раз его звали тренировать.

— Когда в последний раз вас звали тренировать?

— В московское «Динамо». То ли 2012 год, то ли 2013-й. Но чтобы начать работу, надо на берегу договориться, как строить команду. Какие цели. Что нужно. Чтобы на тебя не списали все, если не будет результата.

Как-то я лекцию читал, и один из тренеров сказал: «У нас задерживали зарплату, это повлияло на результат. Меня уволили».

— Что ответили?

— «А зачем ты тогда работал? Перестали в клубе платить — развернись и уходи! Зачем доводить до того, что тебя выгонят?» Тебя же выставят виноватым — перейдешь в разряд теоретиков!

— Почему с «Динамо» у вас не сложилось?

— Я поставил условия — и не сошлись, – сказал экс-тренер ЦСКА, «Динамо», «Алании» и сборной России.

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10 комментариев

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BigPapa
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Ответ Vanila Panda
Требования были -будка с обогревом и педигри 3 раза в день. Предложили конуру под лестницей и объедки из столовой клуба. Почти сошлись, но клуб не оплатил портрет Путина в конуру
На хрена собакену портрет фюрера?
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Платон Еленин
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Ответ Vanila Panda
Требования были -будка с обогревом и педигри 3 раза в день. Предложили конуру под лестницей и объедки из столовой клуба. Почти сошлись, но клуб не оплатил портрет Путина в конуру
И Святого Георгия
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Gestor_36
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шелудивый залаял
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Шлёма Презерман
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школота, не смейте поминать тут всуе великого ПСа Пал Федорыча Садырина. Учите матчасть - не каждого тренера ЦСКА можно назвать ПСом!
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Nekrasof
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Ответ Ingvar Andreasson
А Алания 2013-го?!
Это не в счет)))
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всёотлично
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Ответ Vanila Panda
Требования были -будка с обогревом и педигри 3 раза в день. Предложили конуру под лестницей и объедки из столовой клуба. Почти сошлись, но клуб не оплатил портрет Путина в конуру
Джекпот собрал, чтобы плюсиков накидали?)
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Sobachkin
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Просил откаты, не согласились.
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Никому_никабельный
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Сразу вспоминается кричалка с трибун))
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Ingvar Andreasson
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А Алания 2013-го?!
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Vanila Panda
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Требования были -будка с обогревом и педигри 3 раза в день.
Предложили конуру под лестницей и объедки из столовой клуба.
Почти сошлись, но клуб не оплатил портрет Путина в конуру
+44
-11
+33
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