Газзаев о том, когда в последний раз его звали тренировать: «В «Динамо». То ли 2012 год, то ли 2013-й. Поставил условия — не сошлись»
Валерий Газзаев рассказал, когда в последний раз его звали тренировать.
— Когда в последний раз вас звали тренировать?
— В московское «Динамо». То ли 2012 год, то ли 2013-й. Но чтобы начать работу, надо на берегу договориться, как строить команду. Какие цели. Что нужно. Чтобы на тебя не списали все, если не будет результата.
Как-то я лекцию читал, и один из тренеров сказал: «У нас задерживали зарплату, это повлияло на результат. Меня уволили».
— Что ответили?
— «А зачем ты тогда работал? Перестали в клубе платить — развернись и уходи! Зачем доводить до того, что тебя выгонят?» Тебя же выставят виноватым — перейдешь в разряд теоретиков!
— Почему с «Динамо» у вас не сложилось?
— Я поставил условия — и не сошлись, – сказал экс-тренер ЦСКА, «Динамо», «Алании» и сборной России.
Предложили конуру под лестницей и объедки из столовой клуба.
Почти сошлись, но клуб не оплатил портрет Путина в конуру