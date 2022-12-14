38-летний Вальбуэна хотел бы вернуться в «Динамо»: «Остались самые положительные воспоминания о России»
Матье Вальбуэна заявил, что не прочь вернуться в «Динамо».
38-летний француз выступал за бело-голубых в сезоне-2014/15.
«Да, конечно, я хотел бы вернуться в «Динамо». У меня остались тесные контакты с некоторыми людьми из России. Я очень хорошо общаюсь с Черчесовым, который сейчас тренирует «Ференцварош».
Остались самые положительные воспоминания о России, несмотря на то, что я провел там всего лишь один год. Но безумно рад, что смог помочь «Динамо» в достижении хороших результатов. Я очень ценю то время», — сказал хавбек «Олимпиакоса».
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