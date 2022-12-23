Рияд Марез: «Заслуженная победа «Сити». Мы прошли «Челси» и «Ливерпуль», посмотрим, что дальше»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез высказался после гола «Ливерпулю» (3:2).

«Всегда здорово забить и помочь команде выиграть. Мы были очень хороши в целом и заслуженно победили.

Все вернулись с хорошим настроем. Начинать с такого соперника тяжело.

Мы прошли «Челси» и «Ливерпуль» [в Кубке английской лиги], так что посмотрим, что будет дальше. Мы будем идти от матча к матчу и пока сосредоточимся на игре в АПЛ», – заявил Марез в интервью Sky Sports.

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