Могилевец о «Зените» и ЛЧ: «Ставили цель дойти до полуфинала. По подбору игроков команда была способна на это»

Экс-хавбек «Зенита» описал задачи, стоявшие перед командой 7-10 лет назад.

– Почему никто из россиян того «Зенита» не уехал в Европу?

– Из того «Зенита» практически любой мог спокойно играть в какой угодно команде топ-5 лиг. Уверен: у многих были предложения.

Но теперь уже понимаю, почему они не ехали в условный середняк Серии А. В «Зените» каждый год чемпионов, где ставили цель дойти до полуфинала. И по подбору игроков « » вполне был на это способен.

– Почему тогда ни разу не прошли дальше 1/8 финала?

– Мы тогда три раза подряд выходили из группы – и всякий раз на неудобных соперников: один раз на «Боруссию», два – на «Бенфику». И «Бенфику» на групповом этапе обыгрывали.

Но это неудобные, играющие соперники. «Зенит» тоже был играющий, но результат сложился не в нашу пользу, – сказал игрок, выступающий за « ».