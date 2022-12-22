Вегорст о конфликте с Месси на ЧМ: «Теперь он знает мое имя, это хорошо. Я хотел выказать уважение после игры, но он не был готов»
Форвард сборной Нидерландов Ваут Вегорст высказался о конфликте с Лионелем Месси.
Его команда уступила Аргентине в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2, по пенальти – 3:4).
Вегорст, вышедший на замену на 78-й минуте, забил два гола, в том числе на 11-й добавленной минуте, и перевел игру в дополнительное время. После матча Месси, давая интервью, сказал Вауту: «Че уставился, придурок? Иди отсюда». Также у игроков были стычки во время матча.
«Для меня во время игры все равны. Я всегда борюсь. У нас были кое-какие ситуации во время игры, и Месси, наверное, был удивлен.
Я отношусь к нему с огромным уважением, он один из лучших в истории. Я хотел выказать уважение после матча, но он, думаю, не был к этому готов.
Но теперь он знает мое имя, и это хорошо для меня», – заявил футболист «Бешикташа».
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