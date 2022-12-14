Семин о вылете Бразилии с ЧМ-2022: «Футбол не прощает пижонства. Хорваты в два раза больше работали на команду, бразильцы всю жизнь на этом и горят»

Юрий Семин поделился мнением об игре Бразилии на ЧМ-2022.

Бразильцы проиграли Хорватии в 1/4 финала турнира в Катаре (1:1, по пенальти – 2:4).

– Где уровень игры, на ваш взгляд, выше? В решающих стадиях чемпионата мира или Лиги чемпионов?

– Думаю, все же в ЛЧ. Там в командах собраны мировые звезды из всех стран.

А тут смотрели на уровень сборной Бразилии до начала чемпионата мира – и казалось, что они чемпионы, да и по началу самого турнира тоже. Оказалось – нет, у них были проблемы.

– Пижонство?

– Да. Футбол не прощает пижонства. Им казалось, что они в легком жанре тех же хорватов пройдут, как на праздник. Нужно было трудиться, а они не совсем трудились.

Хоть Неймар и забил красивый гол, он мало работал. Когда вели 1:0, нужно было уделить внимание обороне, а он играл так же, как и до этого. А обратный пример – Модрич, который играл на команду, и все хорваты были едины.

Они работали в два раза больше на команду, чем бразильцы. Те всю жизнь на этом и горят. Нельзя упускать маленькие детали, расслабляющие команду. Бразильцы упустили эту деталь, – сказал экс-тренер «Локомотива».

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