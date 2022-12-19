Анчелотти об Аргентине на ЧМ: «Фантастический Месси, отличные игроки и хорошая организация в обороне. Скалони не изобрел чего-то нового»
Карло Анчелотти назвал причины победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.
«Это был прекрасный чемпионат мира, завершившийся красивым финалом и заслуженно выигранный Аргентиной. На мой взгляд, аргентинцы обрели уверенность, к тому же, их тянул фантастический Месси.
Аргентина победила по двум причинам: во-первых, у них были хорошие игроки и лучший в лице Месси, а во-вторых, потому что ей удалось поддержать это качество с помощью молодых игроков, – например, Хулиана Альвареса и Энцо Фернандеса – и организованной обороны. Скалони был хорош, он проделал потрясающую работу, но он не изобретал чего-то нового: он просто расставил игроков по местам и хорошо организовал команду в обороне, поддерживая талант Месси, Альвареса и Ди Марии.
В финал вышли команды, продемонстрировавшие лучшие индивидуальные качества и лучшую организацию. Другими словами, они не боялись защищаться, несмотря на талант. Франция и Аргентина – это команды, достигающие результата благодаря хорошей обороне и уровню игроков», – сказал главный тренер мадридского «Реала» в интервью Radio Rai.
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