«Милан» готов увеличить зарплату Беннасеру до 3,8 млн евро и продлить контракт

Теги Милан серия А Италия Исмаэль Беннасер деньги Футбол

«Милан» ведет переговоры с хавбеком Исмаэлем Беннасером о новом соглашении.

«Россонери» готовы продлить контракт с 25-летним игроком сборной Алжира до 2027 года, увеличив ему зарплату до 3,8 млн евро за сезон, сообщает журналист Николо Скира.

Действующий договор Беннасера с «Миланом» рассчитан до июня 2024 года.

В 15 матчах сезона Серии А на счету полузащитника 1 гол и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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