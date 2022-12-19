Видаль поздравил Месси с победой на ЧМ-2022 и выложил свое фото в аргентинской футболке с 10-м номером

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Артуро Видаль поздравил Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.

Сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти) в финальной игре турнира в серии пенальти.

Чилийский футболист в социальной сети опубликовал свою фотографию в футболке сборной Аргентины с десятым номером, под которым выступает Месси.

«Лео Месси, брат, ты заслужил это. Благословения тебе и твоей семье! Наслаждайтесь тем, что заслужили», – написал Видаль.

Фото: kingarturo23oficial

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