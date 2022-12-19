Видаль поздравил Месси с победой на ЧМ-2022 и выложил свое фото в аргентинской футболке с 10-м номером
Артуро Видаль поздравил Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.
Сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти) в финальной игре турнира в серии пенальти.
Чилийский футболист в социальной сети опубликовал свою фотографию в футболке сборной Аргентины с десятым номером, под которым выступает Месси.
«Лео Месси, брат, ты заслужил это. Благословения тебе и твоей семье! Наслаждайтесь тем, что заслужили», – написал Видаль.
Фото: kingarturo23oficial
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Опрос
И все же: Месси или Роналду?
5490 голосов
Комментарии