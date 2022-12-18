Скалони о чемпионстве Аргентины: «Я горд и чувствую облегчение. Это исторический момент»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался после финала .

В решающем матче его команда обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

«Я горд. Эмоций не так много, как в другие дни, но сегодня я чувствую облегчение. Я горжусь этой командой. Это ее победа.

Я призываю людей наслаждаться моментом, потому что он войдет в историю», – заявил Скалони.

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