Скалони о чемпионстве Аргентины: «Я горд и чувствую облегчение. Это исторический момент»

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался после финала ЧМ-2022.

В решающем матче его команда обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

«Я горд. Эмоций не так много, как в другие дни, но сегодня я чувствую облегчение. Я горжусь этой командой. Это ее победа.

Я призываю людей наслаждаться моментом, потому что он войдет в историю», – заявил Скалони.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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