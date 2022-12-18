4 из 5 последних финалов ЧМ перешли в дополнительное время. Франция отыгралась с 0:2 против Аргентины на ЧМ-2022

4 из 5 последних финалов ЧМ перешли в дополнительное время.

Основное время финала между Францией и завершилось со счетом 2:2, при этом до 80-й минуты аргентины вели 2:0. Команды в данный момент играют дополнительное время.

Из 5 последних финалов в основное время завершился только финал . До 2006 года только в 4 из 16 финалов чемпионата мира были сыграны дополнительные таймы.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ