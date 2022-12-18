Циципас о финале ЧМ-2022: «Хочу, чтобы Месси победил, потому что он этого заслуживает. Он величайший в истории»
Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас будет болеть за сборную Аргентины в финале чемпионата мира по футболу.
«Хочу, чтобы Месси победил, потому что он этого заслуживает. Он невероятный талант и прекрасный командный игрок. У него не такое тело, как у Роналду, и, возможно, он не так много работает, но он величайший в истории».
По ходу чемпионата Циципас выложил фото в форме Аргентины.
Фото: инстаграм Циципаса.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала ЧМ-2022, где сыграют Аргентина и Франция. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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