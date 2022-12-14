Хорватия — Марокко — 2:1, обзор матча Чемпионата мира по футболу 17.12.2022

В матче за третье место Чемпионата мира в Катаре встречались сборные Хорватии и Марокко. Игра проходила в субботу, 17 декабря, на стадионе «Халифа» в Дохе, и закончилась победой «шахматных» со счетом 2:1.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Команды с ходу приступили к делу, без раскачки. И уже к 10-й минуте на табло горел счет 1:1. Йошко Гвардиол на седьмой минуте встречи отправил мяч в ворота сборной Марокко. На 9-й минуте «атласские львы» восстановили паритет, опять в дело вмешался стандарт. Ашраф Дари отличился голом после розыгрыша штрафного удара. К слову, для футболиста это дебютный гол на этом турнире. После забитых голов продолжилась игра на встречных курсах. Марокканцы попытались ответить контратакой, но попытка выйти вперед не увенчалась успехом. На 42-минуте матча Оршич вывел свою команду вперед — мяч влетел в сетку ворот от штанги после дальнего удара. Голевой пас записал на свой счет Марко Ливая.

Вторая половина встречи началась с атак сборной Хорватии. Марокканцы попытались ответить контратакой, но голы так и не были забиты. К середине второй половины встречи игра подуспокоилась, оба коллектива не создавали опасных моментов, ограничиваясь только подходами к штрафным друг друга. В последнюю пятнадцатиминутку встречи Хакими ворвался в штрафную хорватов, однако не сумел пробить по воротам. Спустя несколько мгновений Эн-Несери получил мяч в штрафной соперника, после срезки одного из игроков в «шахматной» форме, и попытался переправить мяч в ворота. Но Ливакович выручил команду от пропущенного мяча. После «вспышки» игра вернулась в привычное русло. Хорватия пыталась атаковать, без особо опасных моментов, а футболисты Марокко, отбиваясь, ждали своего шанса в контратаках. На 87-й минуте матча Хорватия вновь провела разительную атаку, но Матео Ковачич отправил мяч мимо ворот.

В добавленные к основному времени шесть минут, сборная Хорватии «села» в оборону, с намерением избежать нервотрепки в серии пенальти. На последних секундах матча Эн-Несери после навеса пробил выше ворот. Хорватия удержала победный счет, и стала бронзовым призером Чемпионата мира в Катаре.

Видеообзор матча Хорватия — Марокко