Вратарю «Мельбурн Сити» разбили лицо ведром во время дерби с «Мельбурн Виктори». Фанаты выбежали на поле, игру остановили

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Вратарю «Мельбурн Сити» до крови разбили лицо ведром во время дерби.

Фанаты «Мельбурн Сити» и «Мельбурн Виктори» бросали файеры на поле во время матча чемпионата Австралии.

При счете 1:0 в пользу «Сити» на 21-й минуте файер опустился в штрафной голкипера Тома Гловера. Он бросил его обратно на трибуну «Мельбурн Виктори».

После этого болельщики выбежали на поле, один из них ударил Гловера по голове металлическим ведром, в котором тушат файеры. У 24-летнего вратаря открылось кровотечение.

Представители «Мельбурн Сити» сообщили, что Гловеру была оказана медицинская помощь в раздевалке, что, вероятно, у него сотрясение мозга.

Матч был официально прерван ради безопасности футболистов.

Сообщается, что фанаты обоих клубов собирались покинуть трибуны стадиона на 20-й минуте в знак протеста против проведения финала чемпионата Австралии в Сиднее.

Фото: Gettyimages.ru/Darrian Traynor

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