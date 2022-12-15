Тренер «Утрехта» схватил игрока за горло на тренировке, после этого он покинул клуб

уволил главного тренера из-за инцидента с игроком.

56-летний Хенк Фрейзер схватил немецкого хавбека за горло во время тренировки, после чего в раздевалке произошла еще одна стычка.

«Хенк Фрейзер покидает «Утрехт». Причиной стал инцидент на тренировочном поле в прошлую субботу в Утрехте, в котором Фрейзер продемонстрировал непозволительное поведение.

Главный тренер сообщил руководству, что он осознал, что перешел черту, и покидает свой пост», – говорится в заявлении на сайте клуба.

«Такого со мной как с тренером еще не случалось. Это не идет ни мне, ни клубу. Этим я нанес ущерб клубу, и это ранит многих, включая меня.

Именно поэтому я принял решение уйти с поста главного тренера «Утрехта». Я не узнаю себя в своих действиях и хотел бы извиниться перед всеми, кого это коснулось», – сказал Фрейзер.

Хенк Фрейзер возглавил «Утрехт» этим летом. В чемпионате Нидерландов клуб занимает седьмое место.

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