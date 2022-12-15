В сборной Франции подозрения на вирус. Рабьо, Упамекано и Коман не играли против Марокко из-за простуды

В сборной Франции предпринимают меры предосторожности из-за подозрений на вирус.

Помимо Адриена Рабьо и , пропускавших матч 1/2 финала против Марокко (2:0) из-за простуды, на скамейке запасных остался .

объяснил это плохим самочувствием нападающего. Позже он объяснил случаи болезни в сборной Франции работой кондиционеров, однако отметил, что в сборной предприняты меры предосторожности.

«Мы не беспокоимся. Температура в Дохе в последние несколько дней стала ниже, а кондиционеры работают на полную мощность...

У некоторых температура, и мы осторожны. Это может быть вирус, и игроки под нагрузками могут быть чувствительны к нему. Мы приняли меры предосторожности с Дайо [Упамекано] и Адриеном [Рабьо]», – сказал Дешам.

«Какие меры мы предпринимаем? Мы ведем себя осторожнее, у нас везде стоит антисептик.

Мы надеемся, что все останутся здоровы к следующей игре. Это финал, и мы хотим показать все наши сильные стороны», – добавил полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени.

В финале сборная Франции сыграет против сборной Аргентины. Матч пройдет в воскресенье, 18 декабря.

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