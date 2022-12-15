Где смотреть Сборная Аргентины – Сборная Франции, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 18 декабря
В воскресенье, 18 декабря, сыграют сборная Аргентины и сборная Франции в финале Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
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- Игра пройдет на стадионе «Лусаил Айконик».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
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