Джанлука Виалли: «Я боюсь смерти, но в каком-то смысле мне интересно узнать о том, что происходит на той стороне»

поразмышлял на тему смерти.

Бывший игрок и продолжает борьбу с раком.

«Естественно, я боюсь смерти, и я не знаю, что происходит на той стороне, когда гаснет свет, но в каком-то смысле мне интересно об этом узнать.

Эта болезнь – не только страдания, есть и много чудесных моментов. Жизнь – я не придумывал этого, но я полностью разделяю это мнение – на 20 процентов состоит из того, что происходит, и на 80 процентов из того, как вы реагируете на события.

Болезнь может многое рассказать о тебе, она также может стать возможностью. Имейте в виду, я не дойду до того, чтобы сказать, что я благодарен раку», – сказал Виалли в документальном фильме Una Semplice Domanda.