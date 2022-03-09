Джанлука Виалли: «Я боюсь смерти, но в каком-то смысле мне интересно узнать о том, что происходит на той стороне»

Джанлука Виалли поразмышлял на тему смерти.
Бывший игрок «Ювентуса» и «Челси» продолжает борьбу с раком.
«Естественно, я боюсь смерти, и я не знаю, что происходит на той стороне, когда гаснет свет, но в каком-то смысле мне интересно об этом узнать.
Эта болезнь – не только страдания, есть и много чудесных моментов. Жизнь – я не придумывал этого, но я полностью разделяю это мнение – на 20 процентов состоит из того, что происходит, и на 80 процентов из того, как вы реагируете на события.
Болезнь может многое рассказать о тебе, она также может стать возможностью. Имейте в виду, я не дойду до того, чтобы сказать, что я благодарен раку», – сказал Виалли в документальном фильме Una Semplice Domanda.