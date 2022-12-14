«Челси» подтвердил, что Броя пропустит остаток сезона из-за разрыва «крестов»

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Армандо Броя Здоровье Футбол

«Челси» подтвердил информацию о тяжелом характере травмы форварда Армандо Брои.

После товарищеской игры с «Астон Виллой» (0:1), во время которой 21-летний игрок повредил колено, было проведено дополнительное обследование, показавшее, что у нападающего разрыв передней крестообразной связки. Ему предстоит хирургическое вмешательство, футболист пропустит остаток сезона.

В текущем сезоне Броя провел 12 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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