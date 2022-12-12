Финал ЧМ 2022 по футболу: дата, время, где смотреть, кто сыграет
Болельщики в предвкушении. Матч за звание чемпиона мира по футболу состоится уже в ближайшее воскресенье.
Дата и время начала финала ЧМ 2022 по футболу
- 18 декабря в Катаре на стадионе «Лусаил»
- начало в 18:00 по московскому времени.
Первой командой участницей финала стала сборная Аргентины, которая накануне 13 декабря смогла уверенно обыграть в полуфинале действующих вице-чемпионов сборную Хорватии со счетом 3 : 0.
Теперь аргентинцы ждут своего соперника. Он определится во втором полуфинальном поединке между сборными Франции и Марокко, который состоится 14 декабря на стадионе «Эль-Бейт» в Эль-Хауре.
Накануне финала, 17 декабря, пройдет матч за третье место. В нем во второй раз за свою историю сыграет сборная Хорватии. Ее соперником станет проигравшая команда в паре Франция — Марокко.
Напомним, как провела сборная Аргентины свои шесть матчей на пути к финальному поединку:
- Аргентина — Саудовская Аравия — 1 : 2
- Аргентина — Мексика — 2 : 0
- Польша — Аргентина — 0 : 2
- Аргентина — Австралия — 2 : 1
- Нидерланды — Аргентина — 2 : 2 (по пенальти — 3 : 4)
- Аргентина — Хорватия — 3 : 0
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