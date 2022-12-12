Финал ЧМ 2022 по футболу: дата, время, где смотреть, кто сыграет

Теги Сборная Аргентины по футболу чемпионат мира ЧМ-2022 Футбол

Болельщики в предвкушении. Матч за звание чемпиона мира по футболу состоится уже в ближайшее воскресенье.

Дата и время начала финала ЧМ 2022 по футболу

  • 18 декабря в Катаре на стадионе «Лусаил»
  • начало в 18:00 по московскому времени.

Первой командой участницей финала стала сборная Аргентины, которая накануне 13 декабря смогла уверенно обыграть в полуфинале действующих вице-чемпионов сборную Хорватии со счетом 3 : 0.

Теперь аргентинцы ждут своего соперника. Он определится во втором полуфинальном поединке между сборными Франции и Марокко, который состоится 14 декабря на стадионе «Эль-Бейт» в Эль-Хауре.

Накануне финала, 17 декабря, пройдет матч за третье место. В нем во второй раз за свою историю сыграет сборная Хорватии. Ее соперником станет проигравшая команда в паре Франция — Марокко.

Напомним, как провела сборная Аргентины свои шесть матчей на пути к финальному поединку:

  • Аргентина — Саудовская Аравия — 1 : 2
  • Аргентина — Мексика — 2 : 0
  • Польша — Аргентина — 0 : 2
  • Аргентина — Австралия — 2 : 1
  • Нидерланды — Аргентина — 2 : 2 (по пенальти — 3 : 4)
  • Аргентина — Хорватия — 3 : 0

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные