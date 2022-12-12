Финал ЧМ 2022 по футболу: дата, время, где смотреть, кто сыграет

Болельщики в предвкушении. Матч за звание чемпиона мира по футболу состоится уже в ближайшее воскресенье.

Дата и время начала финала ЧМ 2022 по футболу

18 декабря в Катаре на стадионе «Лусаил»

начало в 18:00 по московскому времени.

Первой командой участницей финала стала сборная Аргентины, которая накануне 13 декабря смогла уверенно обыграть в полуфинале действующих вице-чемпионов сборную Хорватии со счетом 3 : 0.

Теперь аргентинцы ждут своего соперника. Он определится во втором полуфинальном поединке между сборными Франции и Марокко, который состоится 14 декабря на стадионе «Эль-Бейт» в Эль-Хауре.

Накануне финала, 17 декабря, пройдет матч за третье место. В нем во второй раз за свою историю сыграет сборная Хорватии. Ее соперником станет проигравшая команда в паре Франция — Марокко.

Напомним, как провела сборная Аргентины свои шесть матчей на пути к финальному поединку: