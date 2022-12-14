Де Поль о выходе в финал ЧМ: «Все еще не могу поверить. Аргентина заслужила это»

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Родриго Де Поль прокомментировал выход сборной Аргентины в финал ЧМ-2022

«Я все еще не могу в это поверить. Мы упорно трудились, чтобы попасть сюда. Я думаю, мы заслуживаем всего этого.

Мы были уверены в себе, ведь мы выиграли Кубок Америки. Эта команда показала все, на что способна.

Спасибо болельщикам за подержку. Я надеюсь, вся страна радуется за нас, и мы сможем почувствовать это отсюда», – сказал полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины встретится с победителем матча между сборными Франции и Марокко, который пройдет

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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