Аргентина выиграла все 5 полуфиналов на ЧМ. 3:0 c Хорватией – крупнейшая победа с 1930-го

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Сборная Аргентины никогда в истории не проигрывала в полуфиналах чемпионатов мира.

Команда Лионеля Скалони разгромила Хорватию (3:0) на ЧМ-2022 и в решающем матче встретится с Францией или Марокко.

До соревнования в Катаре аргентинцы доходили до 1/2 финала четырежды. В 1930-м они крупно обыграли США (6:1), в 1986-м победили Бельгию (2:0), а победы над Италией в 1990-м и Нидерландами в 2014-м были добыты в сериях одиннадцатиметровых.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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