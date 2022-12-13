Рейна о конфликте в сборной США: «Берхалтер всегда говорил, что проблемы должны оставаться внутри команды. Разочарован тем, что это освещают в прессе»

прокомментировал информацию о конфликте с Греггом Берхалтером перед ЧМ-2022.

«Я надеялся, что мне не придется комментировать события чемпионата мира. Я убежден, что происходящее в команде должно оставаться внутри нее. Тем не менее появились комментарии, касающиеся моего профессионализма и характера, поэтому я считаю необходимым сделать краткое заявление.

Незадолго до чемпионата мира тренер [Грегг] Берхалтер сказал мне, что мое игровое время на турнире будет ограничено. Я был опустошен. Я всегда играю с гордостью и страстью. Футбол – это моя жизнь, и я верю в свои способности. Я с нетерпением ждал и очень хотел внести свой вклад в игру команды на чемпионате мира.

Я очень эмоционален, и я признаю, что позволил эмоциям взять надо мной верх и повлиять на мое поведение и тренировки. Я извинился за это перед своими товарищами по команде и тренером, и мне сказали, что я прощен. После этого я отбросил разочарование и отдавал все силы на поле и вне его.

Я разочарован тем, что этот вопрос продолжает освещаться, а также некоторыми сильно приукрашенными версиями событий, и крайне удивлен, что в этом участвует кто-то из тренерского штаба сборной.

Тренер всегда говорил, что проблемы, возникающие в команде, должны оставаться внутри коллектива, чтобы мы могли сосредоточиться. Я люблю свою команду, мне нравится представлять свою страну, и сейчас я сосредоточен только на совершенствовании и росте как футболист и как личность.

Я надеюсь, что впредь каждый, кто имеет отношение к американскому футбол, будет фокусироваться только на том, что отвечает интересам сборной, чтобы мы могли добиться успеха на чемпионате мира в 2026 году», – написал полузащитник дортмундской и сборной США в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Джованни Рейна мог быть выведен из состава сборной США перед началом ЧМ-2022 из-за того, что он не выкладывался на тренировках.

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