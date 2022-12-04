«Зенит» предложил 7,5 млн евро за 3-го бомбардира чемпионата Аргентины Копетти. Об этом сообщил его агент

сделал предложение о трансфере форварда Энцо Копетти.

Агент 26-летнего аргентинского нападающего, выступающего за , сообщил, что «Зенит» предложил за него 7,5 млн евро.

«Новость об интересе к Энцо Копетти верна. Действительно, есть интерес со стороны российского «Зенита». Российский клуб предложил 7,5 миллиона евро. «Зенит» присоединился к гонке за игрока вместе с клубом из », – сказал Мартин Сендоа.

В 32 матчах прошлого сезона чемпионата Аргентины Копетти забил 16 голов и стал третьим бомбардиром турнира. Его статистика – здесь.

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