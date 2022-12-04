«Зенит» предложил 7,5 млн евро за 3-го бомбардира чемпионата Аргентины Копетти. Об этом сообщил его агент
«Зенит» сделал предложение о трансфере форварда Энцо Копетти.
Агент 26-летнего аргентинского нападающего, выступающего за «Расинг Авельянеда», сообщил, что «Зенит» предложил за него 7,5 млн евро.
«Новость об интересе к Энцо Копетти верна. Действительно, есть интерес со стороны российского «Зенита». Российский клуб предложил 7,5 миллиона евро. «Зенит» присоединился к гонке за игрока вместе с клубом «Шарлотт» из МЛС», – сказал Мартин Сендоа.
В 32 матчах прошлого сезона чемпионата Аргентины Копетти забил 16 голов и стал третьим бомбардиром турнира. Его статистика – здесь.
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