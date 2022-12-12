Луис Диас прооперирован и пропустит около 3 месяцев. Форвард «Ливерпуля» не играл с октября из-за травмы колена

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Луис Диас перенес операцию после травмы колена.

Нападающий сборной Колумбии, не игравший с октября, пропускает зимний тренировочный сбор «Ливерпуля» из-за травмы. Ему пришлось вернуться из Дубая домой после того, как он почувствовал дискомфорт во время тренировки.

«Конечно, это большое разочарование для всех нас, в том числе и для него.

Это не было обычной ситуацией на тренировке – если честно, ничего не произошло, но внезапно он почувствовал дискомфорт. На следующий день он чувствовал себя неважно, но мы хотели перестраховаться и сказали: «Ладно, посмотрим».

Потом пришли новости, и это стало настоящим ударом. Но так сейчас обстоят дела», – прокомментировал ситуацию главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Ожидается, что нападающий пропустит около трех месяцев и вряд ли сможет сыграть раньше марта.

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