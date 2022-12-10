Бруну об аргентинском судье: «Скажу что думаю – и пошли все к черту. Странно, что на игру Португалии назначен рефери из страны, остающейся на ЧМ»

Хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш выразил недовольство выбором судьи.

Матч 1/4 финала Португалия – (0:1) обслуживала бригада арбитров во главе с аргентинцем Факундо Тельо.

«Я не знаю, собираются ли отдать трофей . Мне все равно, я собираюсь сказать то, что думаю, и пошли они все к черту.

Очень странно, что судья, назначенный на наш матч, представляет страну, которая до сих пор участвует в соревновании. Очевидно, было создано неравенство не в нашу пользу», – сказал футболист .

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