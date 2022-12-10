Бруну об аргентинском судье: «Скажу что думаю – и пошли все к черту. Странно, что на игру Португалии назначен рефери из страны, остающейся на ЧМ»
Хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш выразил недовольство выбором судьи.
Матч 1/4 финала Португалия – Марокко (0:1) обслуживала бригада арбитров во главе с аргентинцем Факундо Тельо.
«Я не знаю, собираются ли отдать трофей Аргентине. Мне все равно, я собираюсь сказать то, что думаю, и пошли они все к черту.
Очень странно, что судья, назначенный на наш матч, представляет страну, которая до сих пор участвует в соревновании. Очевидно, было создано неравенство не в нашу пользу», – сказал футболист «Манчестер Юнайтед».
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии