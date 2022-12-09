Агент Шпинев: «Засилье сомнительных иностранцев в РПЛ ни к чему не приведет. Мозес и Промес соответствуют, знаю, как Квинси общается с молодыми игроками»

высказался об иностранцах в российском футболе на фоне возможного ужесточения лимита на легионеров.

«Я всегда выступал за разумный подход к приглашению иностранцев. Они должны быть качественные, хорошие, дорогие – это должны быть игроки, определяющие результат.

И тогда наши ребята, молодые в том числе, принимая участие в тренировочном процессе, будут прогрессировать, будут расти и тянуться к лучшему. Засилье иностранцев, к тому же сомнительных, ни к чему хорошему не приведет.

Если взять , там есть Мозес, Промес, они соответствуют тем требованиям, о которых я говорил. Я знаю, как ведет себя Промес в команде, как он себя позиционирует, как общается с молодыми ребятами. Такой футболист нужен в команде. Мозес – немного другой, но у нас немного футболистов конкурентно выступали в «Челси».

Понятно, попадая сюда и видя уровень, они в какой-то степени снижают требования к себе. В том числе и в тренировочном процессе. Они прекрасно понимают то, что у них есть. Не вылезают из кожи вон, этого им достаточно – и это тоже не очень хорошо. Но в целом они профессионалы.

По тоже есть ряд футболистов, например, Барриос, Малком, Клаудиньо. Это футболисты, которые нужны, но позволить их себе может не каждый клуб.

Все остальное, Азия, например, у меня вызывает сомнения. Каждая академия московская выпускает 25 мальчишек в год. Они, по сути, получают все меньше и меньше шансов заиграть, когда присутствуют футболисты среднего качества», – сказал футбольный агент.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ