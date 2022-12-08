«Бавария» интересуется лучшим ассистентом Бундеслиги Коло-Муани. Мюнхенцы следят за прогрессом форварда «Айнтрахта»

интересен «Баварии».

Как сообщает Bild, клуб внимательно следит за прогрессом француза, однако в настоящее время попыток подписать его не предпринимается.

Нападающий и сборной в текущем сезоне занимает второе место по системе «гол+пас» в Бундеслиге (5 голов и 9 голевых передач), уступая только Джамалу Мусиале.

Соглашение Коло-Муани с франкфуртском клубом рассчитано до 2027 года. Статистику лучшего ассистента чемпионата Германии можно найти здесь.

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