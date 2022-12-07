Чинквини об РПЛ: «Сильные игроки не хотят приезжать в Россию – качество чемпионата невысокое»

высказался об уровне Мир и сборной России.

— Отстранение от европейских соревнований — большая проблема для России. Сильные футболисты сейчас не хотят приезжать в Россию, потому что качество чемпионата невысокое. Клубам нужно играть с сильными соперниками, и тогда появится возможность становиться лучше.

— Если бы сборная России выступала на чемпионате мира, на какие результаты можно было бы рассчитывать?

— Сложно строить догадки. Последние результаты сборной России были не слишком хорошими в матчах против не самых сильных соперников. Россия должна обыгрывать Таджикистан и Узбекистан со счетом 3:0, уровень команды Карпина намного выше, – сказал бывший спортивный директор «Зенита».

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