Клубы EFL попросили перенести начало матчей, чтобы фанаты успели посмотреть четвертьфинал ЧМ-2022
Клубы Английской футбольной лиги (EFL) попросили перенести начало игр.
В субботу 10 декабря состоится четвертьфинал ЧМ-2022 в Катаре, в котором сыграют Англия и Франция.
Некоторые клубы обратились к руководству лиги с просьбой перенести время начала матчей, чтобы болельщики успели добраться домой и посмотреть игру сборной Англии.
EFL согласилась пойти навстречу при условии, что оба клуба, участвующие в матче, согласны.
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