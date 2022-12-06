Клубы EFL попросили перенести начало матчей, чтобы фанаты успели посмотреть четвертьфинал ЧМ-2022

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Клубы Английской футбольной лиги (EFL) попросили перенести начало игр.

В субботу 10 декабря состоится четвертьфинал ЧМ-2022 в Катаре, в котором сыграют Англия и Франция.

Некоторые клубы обратились к руководству лиги с просьбой перенести время начала матчей, чтобы болельщики успели добраться домой и посмотреть игру сборной Англии.

EFL согласилась пойти навстречу при условии, что оба клуба, участвующие в матче, согласны.

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