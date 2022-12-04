Бразилия — Южная Корея: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В очередном матче 1/8 финала на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Бразилии и Южной Кореи. Поединок пройдет на стадионе «Рас-Абу-Абуд» и начнется в 22.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Бразилия – Южная Корея

Во сколько матч Бразилия – Южная Корея

Стали известны стартовые составы команд.

Бразилия: Алиссон – Милитао, Тиаго Силва, Маркиньос, Данило – Каземиро, Лукас Пакета – Неймар, Ришарлисон, Рафинья, Винисиус Жуниор.

Южная Корея: Ким Сын Гю – Ким Мун Хван, Ким Ен Гвон, Ким Мин Чжэ, Ким Чжин Су – Чжон У Ен, Ли Чжэ Сон, Хван Ин Бом – Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан, Чжо Гю Сон.

Победитель этого матча в четвертьфинале встретится с победителем игры национальных команд Японии и Хорватии.