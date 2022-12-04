Англия сыграет с Францией в 1/4 финала ЧМ-2022

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Франция сыграет с Англией в четвертьфинале ЧМ-2022.

Англия в 1/8 финала победила Сенегал (3:0), а Франция была сильнее Польши (3:1).

Франция и Англия встретятся в плей-офф чемпионата мира впервые в истории.

Матч Англия – Франция состоится 10 декабря на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре, начало – в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что англичане проведут третий матч на этой арене. Ранее там прошли игры с США (0:0) и Сенегалом.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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