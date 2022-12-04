Месси догнал лучших бомбардиров ЧМ-2022 – Мбаппе, Морату, Рэшфорда, Гакпо и Валенсию
Лионель Месси забил 3 гола на ЧМ-2022.
Форвард сборной Аргентины отметился забитым мячом в матче 1/8 финала против Австралии (2:1). До этого он забивал Польше и Мексике.
Месси вошел в число лидеров списка бомбардиров ЧМ-2022, догнав Килиана Мбаппе, Маркуса Рэшфорда, Коди Гакпо, Альваро Морату и Эннера Валенсию (уже покинул турнир), у которых тоже по 3 гола.
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