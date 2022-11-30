Казанский о сборной Германии: «Продолжение той команды, которая грустно выступила на ЧМ-2018. Котировать ее высоко не имеет смысла»

высказался о сборных Германии и Испании на .

– Как вам центральный матч второго тура?

— — Германия? У этих сборных была одна цель — не проиграть. О победе думали в последнюю очередь. Если команды выходят без чистых нападающих, ждать фейерверка точно не стоит. Забавно, что когда их выпустили на поле, оба сразу забили. Сначала Мората, потом Фюллькруг.

— Исчерпывающе.

— Сравнивать футбол с шахматами — моветон. Но тут аналогия напрашивается. Пошли е2-е4 — и все, на час с копейками зависли над доской, размышляя над следующим ходом. Пока Альба не отыскал в штрафной Морату. А дальше — атакующие замены, игра раскрылась, и к концу матча мы уже увидели настоящую рубку.

— Лучше поздно, чем...

— Надо понимать, что стилистически обе сборные последнего времени воспитаны клубным футболом Гвардиолы. Этот футбол как раз предполагает вот такое умное авторское кино. В которое нужно вдумываться, всматриваться. Не берусь осуждать тех, кто назовет его скучным. Но свои поклонники есть и у высокоинтеллектуальной игры, которую мы наблюдали первые 60 минут в матче Испания — Германия.

— Ситуация в группе Е запутанная. Кто же пробьется в плей-офф?

— Я на сто процентов уверен в испанцах. И на 80 — в немцах. Для них не проблема победить Коста-Рику с разницей в два мяча. Но если рассуждать глобально, нынешняя сборная — продолжение той команды, которая грустно выступила на ЧМ-2018. Мне кажется, и в Катаре котировать ее высоко не имеет смысла, – сказал комментатор.