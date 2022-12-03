Радченко считает, что чемпионской интриги в РПЛ не будет: «Зенит» по праву на первом месте. У команды очень хорошая скамейка»

высказался о чемпионской гонке в Мир .

После 17 туров «Зенит» в таблице, опережая идущий вторым «Спартак» на 6 очков.

– «Зенит» достаточно хорошо и уверенно провел первую часть сезона. Петербуржцы по праву находятся на первом месте в турнирной таблице РПЛ. К тому же «Зенит» продолжает борьбу в Кубке России. Это хорошо.

– Нужны ли новые футболисты «Зениту»?

– У команды очень хорошая скамейка, которая состоит из игроков сборной России. Там большая конкуренция. Если кто-то из этих футболистов уйдет в аренду, в «Зените» есть молодежь, способная их заменить.

– Будет ли чемпионская интрига во второй части чемпионата?

– Вряд ли. Не будет, – сказал экс-форвард .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ