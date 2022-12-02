Нидерланды — США: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В первом матче 1/8 финала на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Нидерландов и США. Поединок пройдет на стадионе «Халифа» и начнется в 18.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Нидерланды – США

Во сколько матч Нидерланды – США

Стали известны стартовые составы команд.

Нидерланды: Нопперт – Думфрис, ван Дейк, Аке, Тимбер, Блинд – де Рон, Классен, де Йонг – Депай, Гакпо.

США: Тернер – Дест, Рим, Циммерман, Робинсон – Адамс, Маккенни, Муса – Пулишич, Веа, Феррейра.

Победитель этого матча в четвертьфинале встретится с победителем игры национальных команд Аргентины и Австралии.