ЧМ-2022: все результаты двенадцатого игрового дня

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На ЧМ-2022 завершился двенадцатый игровой день.

1 декабря в Катаре прошли четыре матча 3-го тура группового этапа.

Группа E

Доха, стадион «Халифа»

ЯпонияИспания – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мората (11), 1:1 – Доан (48), 2:1 – Танака. 

Эль-Хаур, стадион «Аль-Байт»

Коста-РикаГермания – 2:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Гнабри (10), 1:1 – Техеда (58), 2:1 – Нойер (70, в свои ворота), 2:2 – Хавертц (73), 2:3 – Хавертц (85), 2:4 – Фюллькруг (89).

Группа F

Эр-Райян, стадион «Ахмед бин Али»

ХорватияБельгия – 0:0 (0:0)

Доха, стадион «Аль-Тумама»

КанадаМарокко – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Зиеш (4), 0:2 – Эн-Несири (23), 1:2 – Агерд (40, в свои ворота).

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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