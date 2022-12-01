Месси не забил за Аргентину впервые за 7 матчей

Прервалась голевая серия за сборную Аргентины.

Нападающий провел на поле все 90 минут в игре третьего тура ЧМ-2022 против сборной Польши (2:0), но не записал на свой счет результативных действий.

Таким образом, 35-летний футболист не забил за национальную команду впервые за семь матчей.

В предыдущих шести играх за сборную Аргентины Месси забивал: в товарищеских играх с Эстонией, Гондурасом, Ямайкой и ОАЭ, а также двух первых матчах с командами Саудовской Аравии и Мексики.

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