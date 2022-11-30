Шченсны – третий вратарь, отбивший 2 пенальти на одном ЧМ. Так делали Фридель и Томашевски

Теги Ювентус Брэд Фридель сборная США по футболу Лионель Месси серия А Италия Сборная Польши по футболу Сборная Аргентины по футболу рекорды Войчех Шченсны ЧМ-2022 Ян Томашевски Футбол

Войчех Шченсны стал третьим вратарем, сумевшим отбить 2 пенальти на чемпионате мира.

Голкипер, представляющий «Ювентус», парировал удар форварда Лионеля Месси в матче Польши с Аргентиной (0:1, второй тайм). Ранее на ЧМ-2022 Саудовская Аравия также не сумела забить ему с точки.

В 2002 году два сэйва сделал американец Брэд Фридель, в 1974-м – поляк Ян Томашевски.

Подробно со статистикой Шченсного можно ознакомиться здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные