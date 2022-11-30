Шченсны – третий вратарь, отбивший 2 пенальти на одном ЧМ. Так делали Фридель и Томашевски

стал третьим вратарем, сумевшим отбить 2 пенальти на чемпионате мира.

Голкипер, представляющий , парировал удар форварда в матче с (0:1, второй тайм). Ранее на ЧМ-2022 Саудовская Аравия также не сумела забить ему с точки.

В 2002 году два сэйва сделал американец Брэд Фридель, в 1974-м – поляк Ян Томашевски.

Подробно со статистикой Шченсного можно ознакомиться здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ