Медведев о результативности в РПЛ: «Редко встретишь «автобус», тем более двухэтажный. Некоторые голы могут попасть в подборку лучших даже по Европе»

прокомментировал результативность команд в текущем сезоне Мир .

«Команды стали играть более открыто, более интенсивно. Редко встретишь «автобус», тем более двухэтажный. Это нашло отражение в количестве голов.

Плюс в лиге есть интересные форварды и атакующие полузащитники, которые забивали эти голы. Некоторые из них – на загляденье, могут попасть не только в подборку лучших голов сезона, но и в целом по Европе», – сказал генеральный директор .

В 136 матчах, сыгранных на данный момент в текущем сезоне чемпионата России, было забито 427 мячей. Средняя результативность каждого матча составляет 3,14 мяча, что является рекордом чемпионата. Ранее самым результативным был сезон-1995 – 398 забитых голов и 2,92 мяча в среднем за игру на аналогичном отрезке.