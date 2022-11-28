Мората про 1:1: «Германия может быть среди фаворитов ЧМ-2022. Это отличная команда»
Форвард сборной Испании Альваро Мората подвел итоги матча с Германией (1:1) на ЧМ-2022.
«Германия – отличная команда, у которой была прекрасная возможность, и она ей воспользовалась.
Говоря о ничьей, следует учитывать то, что Германия сильна. Надо взять из этого матча хорошее и продолжать работать.
Немцы провели хорошую игру, накрывали наших сильнейших футболистов. Германия может быть среди фаворитов чемпионата мира», – сказал Мората, забивший гол после выхода на замену.
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