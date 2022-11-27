Испания — Германия — 1:1, обзор матча Чемпионата мира по футболу 27.11.2022

В матче группы Е Чемпионата мира по футболу в Катаре встречались сборные Испании и Германии. Игра проходила на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре, и закончилась со счетом 1:1

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

В первой половине встречи сборная Испании ювелирно разыгрывала мяч, подбираясь к воротам сборной Германии, но наиболее ярким моментом первых семи минут встречи стал хлесткий удар Дани Ольмо, парированный Мануэлем Нойером. Круглый после сейва голкипера «Баварии» угодил в перекладину и покинул поле. Подопечные Флика ответили контратакой три в три, но и она не закончилась голом. В середине тайма испанцы пробили хлестким ударом, но мяч не пошел в створ ворот. Немцы ответили на это ударом Гнабри, но мяч прошел мимо рамки Уная Симона. На 32-й минуте матча Дани Ольмо выдал на Феррана Торреса, который отправил мяч выше ворот, однако игрок «Лейпцига» попал в положение «вне игры». В последнюю десятиминутку тайма Рюдигер с навеса со стандарта отправил мяч в ворота сборной Испании, но мяч был отменен из-за офсайда. В конце первой 45-минутки Рюдигер с лета пробил прямо в Уная Симона.

На 55-й минуте матча Киммих с передачи Гюндогана пробил по воротам испанцев, но Симон в очередной раз выручил свою команду. На 62-й минуте матча Жорди Альба выдал пас на Альваро Морату, и форвард в касание отправил мяч в ворота Нойера. На 83-й минуте встречи Мусиала отдал пас на Фюллькруга, который, наконец, пробил Симона. В концовке встречи команды обменялись опасными атаками, но так и не сумели забить. Итог матча — нескучная ничья.

Видеообзор матча Испания – Германия