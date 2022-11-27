ЧМ-2022: все результаты восьмого игрового дня

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На ЧМ-2022 завершился восьмой игровой день.

27 ноября в Катаре прошли четыре матча 2-го тура группового этапа.

Группа E

Эр-Райян, стадион «Ахмед бин Али»

Япония – Коста-Рика 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Фуллер (81).

Эль-Хаур, стадион «Аль-Байт»

ИспанияГермания 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мората (62), 1:1 – Фюллькруг (83).

Группа F

Доха, стадион «Аль-Тумама»

Бельгия – Марокко 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Саисс (73), 0:2 – Абухляль (90).

Доха, стадион «Халифа»

Хорватия – Канада 4:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Дэвис (2), 1:1 – Крамарич (36), 2:1 – Ливая (44), 3:1 – Крамарич (70), 4:1 – Маер (90).

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