ЧМ-2022: все результаты восьмого игрового дня
На ЧМ-2022 завершился восьмой игровой день.
27 ноября в Катаре прошли четыре матча 2-го тура группового этапа.
Группа E
Эр-Райян, стадион «Ахмед бин Али»
Япония – Коста-Рика 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Фуллер (81).
Эль-Хаур, стадион «Аль-Байт»
Голы: 1:0 – Мората (62), 1:1 – Фюллькруг (83).
Группа F
Доха, стадион «Аль-Тумама»
Бельгия – Марокко 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Саисс (73), 0:2 – Абухляль (90).
Доха, стадион «Халифа»
Хорватия – Канада 4:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Дэвис (2), 1:1 – Крамарич (36), 2:1 – Ливая (44), 3:1 – Крамарич (70), 4:1 – Маер (90).
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