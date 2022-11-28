Умер двукратный обладатель «Золотой бутсы» Фернанду Гомеш. Лучшему бомбардиру «Порту» было 66

Бывший игрок и сборной Португалии Фернанду Гомеш скончался в возрасте 66 лет.

«Порту» скорбит о потере одной из величайших фигур в своей истории и выражает свои глубочайшие соболезнования семье, друзьям и всем поклонникам Фернанду Гомеша», – сообщила пресс-служба «Порту» в субботу.

Фернанду Гомеш долгое время боролся с раком поджелудочной железы, а в октябре перенес инсульт и был госпитализирован.

Гомеш является лучшим бомбардиром в истории «Порту» с 355 голами в 452 матчах за клуб. Он шесть раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Португалии и дважды – в 1983 и 1985 годах – выигрывал «Золотую бутсу».