Умер двукратный обладатель «Золотой бутсы» Фернанду Гомеш. Лучшему бомбардиру «Порту» было 66
Бывший игрок «Порту» и сборной Португалии Фернанду Гомеш скончался в возрасте 66 лет.
«Порту» скорбит о потере одной из величайших фигур в своей истории и выражает свои глубочайшие соболезнования семье, друзьям и всем поклонникам Фернанду Гомеша», – сообщила пресс-служба «Порту» в субботу.
Фернанду Гомеш долгое время боролся с раком поджелудочной железы, а в октябре перенес инсульт и был госпитализирован.
Гомеш является лучшим бомбардиром в истории «Порту» с 355 голами в 452 матчах за клуб. Он шесть раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Португалии и дважды – в 1983 и 1985 годах – выигрывал «Золотую бутсу».
Комментарии