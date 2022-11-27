Невилл об отказе от повязок One Love: «Надо доводить дело до конца, если говоришь, что сделаешь. Представители ЛГБТК+ почувствуют, что мы не сделали этого»

высказался об отказе от повязок One Love.

Капитаны ряда европейских сборных планировали использовать эту повязку во время в знак протеста против всех видов дискриминации, но отказались от этой идеи из-за возможных санкций со стороны ФИФА.

«Если вы говорите, что собираетесь что-то сделать, надо доводить это до конца. Лучше всего было бы не брать на себя обязательства, пока не стало известно, смогут ли они сделать это, если они не собираются идти до конца.

Футбольная ассоциация всегда была организацией, избегающей риска. Они всегда были организацией, которая, когда дойдет до дела, скорее всего, выберет безопасный подход. Давайте проясним этот вопрос. Так было на протяжении 20, 30, 40 лет.

Там есть люди на должностях... Мне нравится Дебби Хьюитт – новый председатель. Я считаю, что она действительно обладает большой храбростью. Но чтобы сдвинуть с места нефтяной танкер, на который похожа Футбольная ассоциация Англии, чтобы начать бороться с , у них еще нет сил.

Я думаю, если вы спросите представителей ЛГБТК+ сообщества о том, что они думают по поводу того, что арка «Уэмбли» была подсвечена радугой, я думаю, они все еще будут чувствовать себя крайне разочарованными. Я думаю, они будут чувствовать, что это чисто символический жест. Я думаю, они почувствуют, что мы не довели дело до конца», – заявил экс-защитник и сборной Англии.

Арку «Уэмбли» подсветили цветами радуги из-за бана повязки One Love. Это инициатива FA

Гендиректор FA об отказе от повязки One Love: «Понимаю боль, которую испытывают сообщества ЛГБТК+. Принимающая ЧМ страна должна поддерживать базовый уровень прав человека»